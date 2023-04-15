



В Москве найдено тело экс-чиновника МВД, обвиняемого в растрате

В Москве в квартире нашли тело бывшего главы "Ремонтно-строительного управления" МВД РФ Алексея Смыка, обвиняемого в растрате.



По данным ИА REGNUM, он лежал на полу своей квартиры на проспекте Маршала Жукова.



"Предварительная причина смерти — сердечно-сосудистая недостаточность. Дверь в квартиру была закрыта изнутри. Полиция не нашла на месте признаков насильственной смерти. Тело бывшего высокопоставленного чиновника изучат криминалисты", — сообщил источник.



Родственница Смыка обратилась в полицию по поводу его исчезновения два дня назад. По ее словам, экс-чиновник перестал выходить на связь. Полиции пришлось вскрыть дверь, чтобы проникнуть в его квартиру.



Бывший чиновник обвинялся в злоупотреблении полномочиями, в результате которых был нанесен ущерб в размере 830 млн рублей. Пять лет назад его арестовали, потом перевели под домашний арест, а затем в вовсе отпустили под подписку о невыезде.



В 2021 году в отношении Смыка было возбуждено еще одно уголовное дело по обвинению в растрате.

