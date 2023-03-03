



В Москве найден мертвым создатель вакцины "Спутник V"

В Москве задушили одного из разработчиков российской вакцины против коронавируса "Спутник V" Андрея Ботикова, получившего награду от президента РФ Владимира Путина.



Информацией об убийстве старшего научного сотрудника НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи распространили 3 марта российские СМИ.



По версии следствия, Ботикова задушил ремнем 29-летний знакомый. Это произошло накануне в квартире на улице Рогова. По предварительным данным, мужчины повздорили, после чего знакомый ученого решил его придушить.



Убийцу задержали. В ходе допроса он признал свою вину. Утверждается, что молодой мужчина ранее уже был судим тяжкое преступление.



