



В Москве мужчина попытался поджечь мавзолей Ленина

В Москве житель Читы пришел на Красную площадь и бросил бутылку с горючим веществом в сторону мавзолея Ленина. Мужчину задержали правоохранители, сообщает Baza



Выяснилось, что вечером 17 июля 37-летний Константин Стачуков, накануне своего дня рождения, пришел на Красную площадь и бросил бутылку с зажигательной смесью в сторону мавзолея. Бутылка разбилась о брусчатку и воспламенилась.



Мужчина был задержан сотрудниками МВД на месте происшествия. Пока на него было возбуждено административное дело по статье «неповиновение законному требованию сотрудника полиции» и сегодня он будет доставлен в суд.