



В Москве массажист изнасиловал 55-летнюю клиентку во время сеанса

55-летняя москвичка обратилась в полицию, заявив, что массажист изнасиловал ее во время сеанса, сообщило издание "Московский комсомолец".



По словам потерпевшей, 13 декабря 2022 года она пришла на сеанс массажа в салон, расположенный на проспекте Мира в Москве. Во время процедуры массажист совершил насильственные действия сексуального характера в отношении женщины против ее желания.



Потерпевшая решила обратиться в полицию только 27 декабря 2022 года. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все причины и обстоятельства произошедшего.