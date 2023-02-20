



В Москве из окна выпали две школьницы: подробности

Инцидент произошел в воскресенье в 14-этажном здании на улице Генерала Кузнецова. Одна из пострадавших девочек скончалась на месте, у другой наступила клиническая смерть и за ее жизнь боролись врачи, но не смогли ее спасти.



У одной из школьниц, были проблемы с учебой и с родителями.



По информации учителей, у одной из погибших школьниц были проблемы в семье – она воспитывалась вместе с двумя братьями. У нее нашли записку с фразой “спасибо, что много времени уделял мне”.



Вторая 13-летняя школьница, которая выпала из окна, проживала не там, где была найдена погибшей, и воспитывалась матерью-одиночкой. У девочки не было никаких проблем с учебой, но она принимала успокоительные препараты.