



В Москве горе-мать выбросила годовалую дочь из окна

В Москве мать выбросила годовалую дочь из окна 11-го этажа.



Малышка выжила, ее госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии, сообщает "112".



По информации прессы, горе-мать, 26-летняя Валерия Федорова, пыталась покончить с собой после инцидента. Она наглоталась таблеток и включила газ в квартире.



Как утверждается, женщина находилась дома одна. С отцом малышки они развелись.



Следователи возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство малолетнего ребенка, сообщает ТАСС.



