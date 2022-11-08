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В Москве горе-мать выбросила годовалую дочь из окна
08.11.2022 10:52 Ольга Белозерова

В Москве горе-мать выбросила годовалую дочь из окна

В Москве мать выбросила годовалую дочь из окна 11-го этажа.

Малышка выжила, ее госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии, сообщает "112".

По информации прессы, горе-мать, 26-летняя Валерия Федорова, пыталась покончить с собой после инцидента. Она наглоталась таблеток и включила газ в квартире. 

Как утверждается, женщина находилась дома одна. С отцом малышки они развелись.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство малолетнего ребенка, сообщает ТАСС

 

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