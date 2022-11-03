



В Москва-Сити отключили свет, министры на встрече с Путиным сидели в темноте

Причиной отключения электричества в IQ-квартале в деловом центре «Москва-Сити» стал скачок напряжения. Об этом сообщили в экстренных службах. Было эвакуировано около 100 человек. В IQ-квартале находятся помещения Казначейства РФ, Минцифры, Министерства промышленности и торговли, Минэкономразвития.



То, что министерства остались без света, оказалось заметно и на прямой трансляции совещания с участием Владимира Путина. Министры Максим Решетников и Олег Мантуров сидели в темноте, на что президент обратил внимание.



В пресс-службе МЧС Москвы ТАСС сообщили, что затем электроснабжение было восстановлено, признаков пожара не обнаружено.