



В Московской области сбит дрон: в РФ сказали, для чего он предназначен

Днем, 19 августа, министерство обороны России объявило о том, что в Московской области был сбит "шпионский дрон" самолетного типа.



Традиционно, ведомство объявило в попытке атаки Украину.



"Дежурными силами ПВО дрон был своевременно обнаружен, подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, он потерпел крушение в безлюдном районе рядом с населенным пунктом Путилково городского округа Красногорск. Пострадавших и разрушений нет", - сказано в сообщении.



В то же время, местные паблики сообщают о том, что в населенном пункте Селятине был сбит "шпионский дрон", который якобы должен был снять танковый полигон в Алабине, куда он не долетел. Его нашли в лесу.