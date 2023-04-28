В московских аэропортах дроны мешали приземлению самолетов
В московских аэропортах замечены неизвестно кем запущенные беспилотники.
Информацию об этом распространили Telegram-каналы 112 и Shot.
Уточняется, что 27 апреля в международном аэропорту Домодедово дрон был замечен сотрудниками во время приземления пассажирского самолета "Nordstar". Посадка произошла в штатном режиме.
В свою очередь, 28 апреля еще один дрон мешал приземлиться самолету Boeing 737-800 "Победы" в Шереметьево. Его заметил экипаж самолета, летевшего из Нижнекамска.
Уточняется, что дрон летел "довольно близко". Самолет приземлился без происшествий. Ведется расследование.