



В московских аэропортах дроны мешали приземлению самолетов

В московских аэропортах замечены неизвестно кем запущенные беспилотники.



Информацию об этом распространили Telegram-каналы 112 и Shot.



Уточняется, что 27 апреля в международном аэропорту Домодедово дрон был замечен сотрудниками во время приземления пассажирского самолета "Nordstar". Посадка произошла в штатном режиме.



В свою очередь, 28 апреля еще один дрон мешал приземлиться самолету Boeing 737-800 "Победы" в Шереметьево. Его заметил экипаж самолета, летевшего из Нижнекамска.



Уточняется, что дрон летел "довольно близко". Самолет приземлился без происшествий. Ведется расследование.