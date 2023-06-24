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В мороженице обнаружили кокаин на сумму $1,2 миллиона
24.06.2023 05:29 Дара Киевская

В мороженице обнаружили кокаин на сумму $1,2 миллиона

Таможенная и пограничная служба США (CBP) обнаружила, коммерческий холодильник, который обычно используется для изготовления мороженого, который был заполнен более чем 100 фунтами кокаина.

Как заявили власти, инцидент произошел рядом с американо-мексиканской границей в городе Эль-Пасо, штат Техас.

По словам пограничников, наркотики обнаружены с помощью рентгена. Пакеты с кокаином были свернуты и спрятаны в стенках мороженицы. 

По словам представителя CBP, общая сумма изъятых наркотиков составила $1.2 млн.

 

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