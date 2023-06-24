



В мороженице обнаружили кокаин на сумму $1,2 миллиона

Таможенная и пограничная служба США (CBP) обнаружила, коммерческий холодильник, который обычно используется для изготовления мороженого, который был заполнен более чем 100 фунтами кокаина.



Как заявили власти, инцидент произошел рядом с американо-мексиканской границей в городе Эль-Пасо, штат Техас.



По словам пограничников, наркотики обнаружены с помощью рентгена. Пакеты с кокаином были свернуты и спрятаны в стенках мороженицы.



По словам представителя CBP, общая сумма изъятых наркотиков составила $1.2 млн.



