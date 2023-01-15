



В Молдове нашли и подорвали боеголовку от упавшей при обстреле Украины ракеты

В Молдове нашли боевую часть ракеты, осколки которой рухнули на территории во время вчерашнего массированного обстрела Украины.



Об этом 15 января сообщило министерство внутренних дел Молдовы.



"Сегодня произошла контролируемая детонация обломков ракеты, обнаруженной прошлой ночью в Бричанском районе", - сообщает МВД.



Ночью место падения обломков было оцеплено и тщательно охранялось. Утром, во время проведения контролируемой детонации, правоохранители обезопасили периметр. Позже в МВД сообщили, что жизни жителей района вне опасности. Уточняется, что боеголовка ракеты была заправлена ​​примерно 80 килограммами взрывчатки.



"В данный момент рабочая группа изучает место в пределах 1,5 км, чтобы убедиться в отсутствии других остатков ракеты. Все доказательства, полученные в рамках следствия, будут переданы в прокуратуру", - отметили в Молдове.



