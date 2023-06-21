



В Мертвом море утонул пожилой мужчина

В среду, 21 июня, в Мертвом море утонул 75-летний отдыхающий.



Прибывшие на место происшествия медики пытались оказать ему первую помощь, но были вынуждены констатировать его мужчины.



"Когда мы прибыли на место происшествия, мы увидели мужчину, лежащего на берегу без сознания, без пульса и без дыхания. Спасатели с пляжа делали ему искусственное дыхание. Мы немедленно продолжили расширенные реанимационные операции, но, к сожалению, нам пришлось констатировать его смерть", - сказали медики.

