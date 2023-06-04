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В Мелитополе прогремел мощный взрыв
04.06.2023 16:46 Раиса Вовк

В Мелитополе прогремел мощный взрыв

Во временно оккупированном Мелитополе раздался мощный взрыв. Об этом рассказал мэр города Иван Федоров в Telegram.

"Бавовна продолжается. Мощный взрыв в Мелитополе", - сообщил городской голова.

Он сообщил, что по уточненной информации инцидент произошел на окраине Акимовки, к югу от Мелитополя.

На видео, которое опубликовали местные СМИ, виден черный дым в небе. Также сообщается, что дым виден в южной части города.


Ситуация в Мелитополе

Российские военные почти сразу после полномасштабного вторжения смогли захватить Мелитополь Запорожской области. По состоянию на сегодняшний день в городе продолжается активное развитие партизанского движения. Несмотря на попытки врага охотиться за его членами, в Мелитополе регулярно раздаются взрывы по всему городу.

Напомним, что вчера Федоров сообщал, что в городе прозвучало более пяти взрывов. 

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