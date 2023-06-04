



В Мелитополе прогремел мощный взрыв

Во временно оккупированном Мелитополе раздался мощный взрыв. Об этом рассказал мэр города Иван Федоров в Telegram.



"Бавовна продолжается. Мощный взрыв в Мелитополе", - сообщил городской голова.



Он сообщил, что по уточненной информации инцидент произошел на окраине Акимовки, к югу от Мелитополя.



На видео, которое опубликовали местные СМИ, виден черный дым в небе. Также сообщается, что дым виден в южной части города.





Ситуация в Мелитополе



Российские военные почти сразу после полномасштабного вторжения смогли захватить Мелитополь Запорожской области. По состоянию на сегодняшний день в городе продолжается активное развитие партизанского движения. Несмотря на попытки врага охотиться за его членами, в Мелитополе регулярно раздаются взрывы по всему городу.



Напомним, что вчера Федоров сообщал, что в городе прозвучало более пяти взрывов.