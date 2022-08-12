



В Мелитополе прогремел мощный взрыв: подробности

В одном из микрорайонов временно оккупированного Мелитополе прогремел мощный взрыв. По предварительной версии, сработало самодельное взрывное устройство. Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.



"Только что: один громкий взрыв на микрорайоне Мелитополя, в одном из дворов улицы Гоголя. По предварительной информации сработало самодельное взрывное устройство", - написал он.



По словам местных жителей, после взрыва в сторону микрорайона поехали машины скорой помощи.



"Движение сопротивления пристально следит за коллаборантами, знает каждого в лицо и по имени и никого не оставит без должного внимания. Собираем более подробную информацию", - добавил Федоров.



