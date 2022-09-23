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В Мелитополе ликвидирована супружеская пара коллаборантов
23.09.2022 13:28 Евгения Маркова

В Мелитополе ликвидирована супружеская пара коллаборантов

Местные паблики пишут, что в оккупированном украинском городе Мелитополь от взрыва погибли супруги Дерябины, активно сотрудничавшие и с российскими "властями".

Взрыв произошел в Мелитополе по улице Шмидта, 40, в 7 часов утра.

В результате взрыва Оксана Дерябина и ее муж Сергей Дерябин погибли.

После оккупации Мелитополя Оксана Дерябина была назначена начальником Мелопольской железной дороги. Оба коллаборанта принимали непосредственное участие в организации поставок оружия, а также вывоза награбленного зерна в РФ по железной дороге.

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