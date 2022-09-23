



В Мелитополе ликвидирована супружеская пара коллаборантов

Местные паблики пишут, что в оккупированном украинском городе Мелитополь от взрыва погибли супруги Дерябины, активно сотрудничавшие и с российскими "властями".



Взрыв произошел в Мелитополе по улице Шмидта, 40, в 7 часов утра.



В результате взрыва Оксана Дерябина и ее муж Сергей Дерябин погибли.



После оккупации Мелитополя Оксана Дерябина была назначена начальником Мелопольской железной дороги. Оба коллаборанта принимали непосредственное участие в организации поставок оружия, а также вывоза награбленного зерна в РФ по железной дороге.