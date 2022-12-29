



В Мельбурне появились свастики и слоган “Канье прав”

Фраза “Канье был прав” и свастики появились в пригороде Мельбурна несколько дней назад. Граффити обнаружил и сообщил властям еврей, внук переживших Холокост.



Примечательно, что оскорбительные росписи были обнаружены за неделю до вступления в силу в австралийском штате Виктория закона, предусматривающего наказание в виде тюремного заключения сроком до одного года и штрафа в размере 22 тысяч долларов за демонстрацию нацистской символики.



Стоит отметить, что антисемитские тирады рэпера, которыми он не так давно разразился в социальных сетях, не первый раз вдохновляют неонацистов и антисемитов.



В ноябре мишенью вандалов стало еврейское кладбище недалеко от Чикаго, где вместе со свастиками была написана та же фраза.



За месяц до этого, в октябре, антисемитская “Лига защиты гоев” вывесила баннеры в поддержку заявлений Канье Уэста о евреях на мосту над автострадой в Лос-Анджелесе.