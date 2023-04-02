



В Мексике загорелся воздушный шар во время полета: двое погибших – видео

В Мексике во время полета вспыхнул воздушный шар с людьми. В результате инцидента заживо сгорели по меньшей мере два человека. О трагедии сообщило издание El Universal.



Инцидент произошел над археологической зоной Теотиуакана. В результате происшествия два человека погибли, также пострадала 13-летняя девочка – она получила ожоги первой и второй степени и перелом бедра.



По данным очевидцев, жертвами стала супружеская пара – мужчина 50 лет и 38-летняя женщина. Пытаясь спастись от огня, они выпрыгнули из корзины с большой высоты. По предварительным данным, 13-летняя девочка – их дочь. Она госпитализирована.

В каком состоянии находится человек, управлявший шаром, неизвестно, потому что с места ЧП его забрали родственники. Сколько всего людей находилось на шаре, пока неизвестно.Вероятной причиной возгорания называют утечку горючего.