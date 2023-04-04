



В Мексике во время полета вспыхнул воздушный шар: люди сгорели заживо

В Мексике во время полета на воздушном шаре погибли два человека. В воздухе пуля вдруг вспыхнула, и люди очутились в огненной ловушке. Об этом сообщают ABС News.



Инцидент произошел в районе доиспанских руин Теотиуакана, севернее Мехико, являющегося популярным местом для полетов на воздушном шаре. Супруги с дочерью заказали шар, а когда взлетели в воздух, он загорелся.



Погибли 50-летний мужчина и его 38-летняя жена. 13-летняя дочь супругов получила ожоги II и III степеней, сломала в результате падения руку, но осталась жива. Девочка была доставлена в больницу.

