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В Мексике во время полета вспыхнул воздушный шар: люди сгорели заживо
04.04.2023 00:29 Ирина Демьянова

В Мексике во время полета вспыхнул воздушный шар: люди сгорели заживо

В Мексике во время полета на воздушном шаре погибли два человека. В воздухе пуля вдруг вспыхнула, и люди очутились в огненной ловушке. Об этом сообщают ABС News.

Инцидент произошел в районе доиспанских руин Теотиуакана, севернее Мехико, являющегося популярным местом для полетов на воздушном шаре. Супруги с дочерью заказали шар, а когда взлетели в воздух, он загорелся.

Погибли 50-летний мужчина и его 38-летняя жена. 13-летняя дочь супругов получила ожоги II и III степеней, сломала в результате падения руку, но осталась жива. Девочка была доставлена в больницу.
 

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