



В Мексике разбился автобус с мигрантами, 17 человек погибли

Автобус с мигрантами из Венесуэлы, Колумбии и Центральной Америки разбился в центральной части Мексики, погибли 17 человек, сообщили в понедельник официальные лица штата Пуэбла.



Авария произошла на шоссе в воскресенье днем, когда автобус с 45 пассажирами направлялся на север, сообщил журналистам министр внутренних дел Пуэблы Хулио Уэрта.



"Пятнадцать человек в момент аварии погибли", - сказал он на пресс-конференции. По его словам, еще 15 госпитализированы, двое из них позже скончались. Еще пятеро остаются в критическом состоянии.



Он не уточнил, сколько из погибших и раненых были мигрантами. Мигранты часто выбирают рискованные маршруты для транзита через Мексику по пути к границе с США.



Мексиканские СМИ сообщили, что автобус разбился, когда водитель не справился с управлением. На изображениях, опубликованных телеканалом Milenio, видно, что в результатет аварии был сильно поврежден.