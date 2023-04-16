



В Мексике проснулся один из самых активных вулканов мира

На юге Мексики в воскресенье, 16 апреля, проснулся один из самых активных вулканов мира под названием Попокатепетль, сообщает Volcano Discovery .

Дым поднялся в высоту около 6700 метров.



По данным The Rio Times , после того, как вулкан выбросил столб пепла, в районе началась эвакуация мирного населения.



Согласно ежедневному мониторингу , проведенному Национальным центром по предотвращению катастроф (Cenapred) совместно с Национальным автономным университетом Мексики (UNAM), за последние 24 часа в вулкане Попокатепетль зарегистрировали 148 выбросов.



Попокатепетль является одним из самых активных вулканов мира. Он расположен всего в 64 километрах юго-восточнее столицы Мексики города Мехико.

Кроме этого, он является второй по высоте вершиной в Мексике (5452 м) после Пико-де-Орисаба (5636 м).



