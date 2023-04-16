Новости » Происшествия
В Мексике проснулся один из самых активных вулканов мира
16.04.2023 23:32 Ирина Демьянова

В Мексике проснулся один из самых активных вулканов мира

На юге Мексики в воскресенье, 16 апреля, проснулся один из самых активных вулканов мира под названием Попокатепетль, сообщает  Volcano Discovery .
Дым поднялся в высоту около 6700 метров.

По данным  The Rio Times , после того, как вулкан выбросил столб пепла, в районе началась эвакуация мирного населения.

Согласно ежедневному  мониторингу , проведенному Национальным центром по предотвращению катастроф (Cenapred) совместно с Национальным автономным университетом Мексики (UNAM), за последние 24 часа в вулкане Попокатепетль зарегистрировали 148 выбросов.

Попокатепетль является одним из самых активных вулканов мира. Он расположен всего в 64 километрах юго-восточнее столицы Мексики города Мехико.
Кроме этого, он является второй по высоте вершиной в Мексике (5452 м) после Пико-де-Орисаба (5636 м).

 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы