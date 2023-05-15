



В Мексике на трассе столкнулись и загорелись грузовик и фургон: 26 погибших

Грузовик с прицепом и фургон столкнулись на шоссе в штате Тамаулипас на севере Мексики утром в воскресенье, количество жертв достигает по меньшей мере 26, сообщили местные власти.



Погибли 26 человек, пишет Reuters со ссылкой на местные власти. По некоторым данным, количество жертв достигло уже 27.



Две машины попали в ДТП примерно в получасе от столицы штата Сьюдад-Виктория, а затем вспыхнули, сообщило министерство общественной безопасности Тамаулипаса.



Прибыв на место аварии правоохранители обнаружили, что грузовика с прицепом на месте происшествия уже нет.



Источник в прокуратуре Тамаулипаса сказал, что следователи не уверены, сбежал ли водитель грузовика, или он также погиб в аварии.



По словам источника, среди пассажиров фургона, вероятно, из частной транспортной компании, были дети.



Все жертвы, по словам источника, предположительно мексиканцы, поскольку на месте происшествия были обнаружены национальные удостоверения личности.

