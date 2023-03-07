В Мексике 343 иммигрантов обнаружены в прицепе грузовика
343 человека, в том числе 103 ребенка, были найдены внутри заброшенного прицепа грузовика в мексиканском штате Веракрус. Об этом сообщили иммиграционные власти Мексики.
Согласно сообщению, состояние здоровья нелегальных иммигрантов не вызывает опасений.
Большинство детей прибыли из Гватемалы, а взрослые - из Эквадора, Гондураса и Сальвадора.
Прицеп стоял на дороге, по которой контрабандисты доставляют нелегальных иммигрантов к границе с США.