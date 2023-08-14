



В Мекке молния попала в самую высокую башню – видео

В ночь на 13 августа в Королевскую часовую башню Абрадж аль-Байт в Мекке, которая является самым высоким зданием Саудовской Аравии, попала молния.



Пострадавших и разрушений нет, но многие люди испугались и посчитали это “знаком судьбы”.



Часовая башня в Мекке была построена в 2012 году, ее высота – 601 метр. На ее вершине расположен огромный часовой циферблат, который виден издалека. В здании расположен отель и торговый центр, а рядом с ней находится Большая мечеть – священное место для мусульман со всего мира.