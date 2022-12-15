



В Меа Шеарим автобус закидали камнями, на полицейских сбросили блок







Вчера вечером 14 декабря в центре Иерусалима произошли массовые беспорядки, после того как десятки погромщиков перекрыли дороги, сожгли мусорные баки и повредили автомобили.



מאה שערים הערב pic.twitter.com/JYJeijIO5Y — אורלי לב orly lev (@LevOrly) December 14, 2022

Во время беспорядков автобус въехал в район Меа Шеарим и был закидан камнями. К моменту прибытия полиции шины автобуса были проколоты, а лобовое стекло разбито. Полицейские, вызванные на место происшествия, спасали автобус, в то время как в них бросали камни и бутылки.В то же время на соседней улице Шивтей Исраэль был брошен блок, который попал в крышу полицейской машины и нанес значительные повреждения лобовому стеклу автомобиля. После этих случаев насилия полиция начала обыскивать район, чтобы найти подозреваемых. В обоих инцидентах никто не пострадал.