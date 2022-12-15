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В Меа Шеарим автобус закидали камнями, на полицейских сбросили блок
15.12.2022 07:24 Аркадий Бочаровский

В Меа Шеарим автобус закидали камнями, на полицейских сбросили блок




Вчера вечером 14 декабря в центре Иерусалима произошли массовые беспорядки, после того как десятки погромщиков перекрыли дороги, сожгли мусорные баки и повредили автомобили. 
 



Во время беспорядков автобус въехал в район Меа Шеарим и был закидан камнями. К моменту прибытия полиции шины автобуса были проколоты, а лобовое стекло разбито. Полицейские, вызванные на место происшествия, спасали автобус, в то время как в них бросали камни и бутылки.

В то же время на соседней улице Шивтей Исраэль был брошен блок, который попал в крышу полицейской машины и нанес значительные повреждения лобовому стеклу автомобиля. После этих случаев насилия полиция начала обыскивать район, чтобы найти подозреваемых. В обоих инцидентах никто не пострадал.

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