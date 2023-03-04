



В Масаде прыжок с парашютом чуть не завершился трагедией

В субботу, 4 марта, в Масаде во время прыжков с парашютом чуть не разбилась 30-летняя женщина.



Мероприятие осуществлялось на открытой местности недалеко от взлетно-посадочной полосы в Бар-Йехуда.



Женщина неудачно приземлилась недалеко от шоссе 90. Прибывшие на место происшествия медики оказали пострадавшей первую помощь и доставили ее на вертолете в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве.



Отдыхающая, неудачно прыгнувшая с парашютом, получила травмы среднейстепени тяжести.





