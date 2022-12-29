



В Марокко трое израильтян спасли жизнь трехлетнему мальчику

Трое братьев из Кирьят-Гата обедали в рыбном ресторане в городе Агадир в Марокко, когда рядом с ними подавился едой трехлетний мальчик. Ребенку повезло, так как все трое израильтян являются добровольцами службы скорой помощи “Ихуд Ацала” и владеют приемами оказания первой помощи.



Братья Асулины рассказывают, что они гуляли по рыбному рынку и остановились в одном из ресторанов, когда услышали, как за соседним столиком зовут на помощь. Обернувшись на зов, они увидели, что ребенок уже начал синеть.



Братья с помощью приёма Геймлиха извлекли инородное тело из трахеи. Мужчины рассказывают, что находились в состоянии эйфории от того, что им удалось спасти ребенка.



Родители ребенка и все окружающие, наблюдавшие происходящее, горячо благодарили израильтян за спасение жизни мальчика.