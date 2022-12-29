Новости » Происшествия
В Марокко трое израильтян спасли жизнь трехлетнему мальчику
29.12.2022 12:03 Наталья Богинская

В Марокко трое израильтян спасли жизнь трехлетнему мальчику

Трое братьев из Кирьят-Гата обедали в рыбном ресторане в городе Агадир в Марокко, когда рядом с ними подавился едой трехлетний мальчик. Ребенку повезло, так как все трое израильтян являются добровольцами службы скорой помощи “Ихуд Ацала” и владеют приемами оказания первой помощи.

Братья Асулины рассказывают, что они гуляли по рыбному рынку и остановились в одном из ресторанов, когда услышали, как за соседним столиком зовут на помощь. Обернувшись на зов, они увидели, что ребенок уже начал синеть. 

Братья с помощью приёма Геймлиха извлекли инородное тело из трахеи. Мужчины рассказывают, что находились в состоянии эйфории от того, что им удалось спасти ребенка.

Родители ребенка и все окружающие, наблюдавшие происходящее, горячо благодарили израильтян за спасение жизни мальчика.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы