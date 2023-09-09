



В Марокко объявлен трехдневный траур

Власти Марокко объявили по всей стране трехдневный траур по погибшим в результате разрушительного землетрясения.



О соответствующем решении сообщил королевский двор.



Во время траура со дворца и правительственных учреждений будет приспущен национальный флаг.



По данным AFP, мэрия Парижа тем временем объявила о том, что огни Эйфелевой башни погаснут в субботу, в 21:00, в память о жертвах.



По последним данным, в результате разрушительного землетрясения в Марокко погибли 1037 человек, более тысячи получили ранения. Поисково-спасательные операции продолжаются.

