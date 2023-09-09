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В Марокко объявлен трехдневный траур
09.09.2023 21:20 Алина Груднева

В Марокко объявлен трехдневный траур

Власти Марокко объявили по всей стране трехдневный траур по погибшим в результате разрушительного землетрясения.

О соответствующем решении сообщил королевский двор. 

Во время траура со дворца и правительственных учреждений будет приспущен национальный флаг.

По данным AFP, мэрия Парижа тем временем объявила о том, что огни Эйфелевой башни погаснут в субботу, в 21:00, в память о жертвах.

По последним данным, в результате разрушительного землетрясения в Марокко погибли 1037 человек, более тысячи получили ранения. Поисково-спасательные операции продолжаются.
 

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