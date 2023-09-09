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В Марокко число жертв превысило 1300 человек
09.09.2023 22:17 Алина Груднева

В Марокко число жертв превысило 1300 человек

По состоянию на вечер, 9 сентября, число погибших в результате разрушительного землетрясения в Марокко возросло до 1305 человек.

Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на данные министерства внутренних дел страны.

Также сообщается, что число пострадавших превысило 1800 человек, из них 1220 находятся в критическом состоянии. Ожидается, что число жертв и пострадавших будет расти, поскольку спасатели по-прежнему не добрались до труднодоступных районов.

Ранее королевский двор объявил трехдневный траур по жертвам землетрясения. Национальные флаги будут приспущены на дворце и правительственных учреждениях.
 

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