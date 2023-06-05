



В Мариуполе очень не спокойно: что-то рвануло возле "Азовстали"

Во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области произошел громкий взрыв в районе завода "Азовсталь". Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.



"В районе Азовстали сильный взрыв! Также зафиксирована работа ПВО!" - написал он.



Андрющенко также выложил скрины переписки в местных пабликах, из которых видно, что коллаборанты и поклонники "русского мира" не на шутку встревожены произошедшим.



При этом в соцсетях "гуляют" сразу несколько версий того, почему в Мариуполе было "очень громко". Интересно, что коллаборантов в своих предположениях кидает от "ничего не произошло" до сразу нескольких версий - "ПВО сбила беспилотник", "разминирование", "что-то упало на строительстве".



"На самом деле зафиксирована работа ПВО прямо из жилого массива на правом берегу Кальмиуса напротив "Азовстали". Для начала", - написал советник мэра, показав фото с места. Также по данным Андрющенко, на "Азовсталь" "уже погнали первые скорые".



Мариуполь оккупирован практически с начала российского вторжения в Украину. Отметим, что взрывы на заводе "Азовсталь", который стал форпостом для обороны украинских сил, гремят не впервые.