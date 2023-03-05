



В Мали похищены двое сотрудников Международного Красного Креста

Два сотрудника Международного комитета Красного Креста были похищены на севере Мали в субботу, сообщила организация, что стало последним похищением в неспокойной западноафриканской стране.



Похищения людей — обычное дело в Мали , которая переживает кризис безопасности и политический кризис с тех пор, как в 2012 году на севере страны вспыхнули джихадистские и сепаратистские повстанческие движения.



Джихадисты, связанные с "Аль-Каидой" и группировкой "Исламское государство", распространили свои операции на центральную часть Мали и соседние Нигер и Буркина-Фасо. Тысячи мирных жителей, полицейских и военнослужащих были убиты по всему региону, и более двух миллионов человек покинули свои дома.



"Мы подтверждаем похищение двух наших коллег сегодня утром", — заявили в МККК , добавив, что инцидент произошел между Гао и Кидалем на севере страны.



МККК, находящийся в стране 32 года, подтвердил, что он "нейтрален, независим и беспристрастен", и попросил не делать никаких предположений по поводу инцидента, "чтобы не препятствовать его разрешению".



"МККК сожалеет об инциденте и требует освобождения своих сотрудников", — заявила AFP Амината Алассан, сотрудник МККК по связям с общественностью.



Отсутствие безопасности в северной части Мали в последние месяцы усилилось, поскольку премьер-министр Чогель Кокалла Майга прервал визит в регион в феврале из-за угроз безопасности.



Из-за ослабления государственного контроля в некоторых частях страны стали обычным явлением похищения людей, мотивы которых варьируются от требования выкупа до актов возмездия.



В феврале был освобожден врач Всемирной организации здравоохранения, похищенный в Мали в конце января.

В мае вооруженные люди похитили трех итальянцев и гражданина Того в юго-восточном районе страны.

Волнения распространились за пределы Мали на соседние Буркина-Фасо и Нигер.

В Буркина-Фасо американская монахиня была похищена джихадистами в апреле прошлого года и освобождена в августе.

