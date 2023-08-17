В Малайзии самолет рухнул прямо на проезжую часть
Днем, 17 августа, в Малайзии потерпел крушение легкомоторный самолет.
Воздушное судно рухнуло прямо на оживленную трассу.
Во время падения самолет столкнулся с двумя автомобилями в штате Селангор.
По данным полиции, в результате крушения погибли минимум 10 человек, из которых 8 - на борту, еще двое - водитель автомобиля и мотоциклист. На месте происшествия работают экстренные службы.
По данным министерства транспорта, одной из жертв был 54-летний член законодательного собрания Джохари Харун.
WATCH: Plane crashes onto highway in Malaysia, killing at least 10 people pic.twitter.com/l6zkZSTKyq— BNO News (@BNONews) August 17, 2023
⚡️In Malaysia, at least 10 people were killed when a plane crashed on a highway — TASS pic.twitter.com/9smaKfFpuV— War Monitor (@WarMonitors) August 17, 2023
Private plane crashes on highway in Malaysia, killing at least 10, including 2 people on the ground pic.twitter.com/Xj4jqyh5EQ— BNO News (@BNONews) August 17, 2023