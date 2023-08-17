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В Малайзии самолет рухнул прямо на проезжую часть
17.08.2023 15:10 Алина Груднева

В Малайзии самолет рухнул прямо на проезжую часть

Днем, 17 августа, в Малайзии потерпел крушение легкомоторный самолет.

Воздушное судно рухнуло прямо на оживленную трассу.

Во время падения самолет столкнулся с двумя автомобилями в штате Селангор.

По данным полиции, в результате крушения погибли минимум 10 человек, из которых 8 - на борту, еще двое - водитель автомобиля и мотоциклист. На месте происшествия работают экстренные службы.

По данным министерства транспорта, одной из жертв был 54-летний член законодательного собрания Джохари Харун.

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