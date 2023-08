В Малайзии самолет рухнул прямо на проезжую часть

Днем, 17 августа, в Малайзии потерпел крушение легкомоторный самолет.



Воздушное судно рухнуло прямо на оживленную трассу.



Во время падения самолет столкнулся с двумя автомобилями в штате Селангор.



По данным полиции, в результате крушения погибли минимум 10 человек, из которых 8 - на борту, еще двое - водитель автомобиля и мотоциклист. На месте происшествия работают экстренные службы.



По данным министерства транспорта, одной из жертв был 54-летний член законодательного собрания Джохари Харун.

WATCH: Plane crashes onto highway in Malaysia, killing at least 10 people pic.twitter.com/l6zkZSTKyq — BNO News (@BNONews) August 17, 2023

⚡️In Malaysia, at least 10 people were killed when a plane crashed on a highway — TASS pic.twitter.com/9smaKfFpuV — War Monitor (@WarMonitors) August 17, 2023