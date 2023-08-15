



В Махачкале - угроза повторного взрыва: в СК РФ назвали причину ЧП на АЗС

В Махачкале на месте прогремевшего в ночь на 15 августа взрыва продолжает идти дым.



По данным российских пабликов, есть опасения повторного ЧП на автозаправочной станции.



Несмотря на кадры и сообщения в СМИ о том, что на место происшествия вновь вызваны спасатели, в МЧС Дагестана эти данные опровергают.



Тем временем, в СК РФ считают, что взрыв на АЗС прогремел из-за нарушения правил хранения пожароопасных химикатов.



Согласно предварительным материалам расследования, огонь из автосервиса стремительно перекинулся на помещение, где хранились легковоспламеняющиеся удобрения. После этого прогремел взрыв, и загорелась находящаяся рядом заправка.

