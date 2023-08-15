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В Махачкале - угроза повторного взрыва: в СК РФ назвали причину ЧП на АЗС
15.08.2023 21:05 Алина Груднева

В Махачкале - угроза повторного взрыва: в СК РФ назвали причину ЧП на АЗС

В Махачкале на месте прогремевшего в ночь на 15 августа взрыва продолжает идти дым.

По данным российских пабликов, есть опасения повторного ЧП на автозаправочной станции.

Несмотря на кадры и сообщения в СМИ о том, что на место происшествия вновь вызваны спасатели, в МЧС Дагестана эти данные опровергают.

Тем временем, в СК РФ считают, что взрыв на АЗС прогремел из-за нарушения правил хранения пожароопасных химикатов.

Согласно предварительным материалам расследования, огонь из автосервиса стремительно перекинулся на помещение, где хранились легковоспламеняющиеся удобрения. После этого прогремел взрыв, и загорелась находящаяся рядом заправка.

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