Новости » Происшествия
взрыв
15.07.2023 09:12 Евгения Маркова

В Луизиане произошел мощный взрыв на химическом заводе – видео

В американском штате Луизиана в городе Плакмайн случился мощный взрыв и пожар на химическом заводе. Об этом сообщил телеканал WAFB.

Экстренные службы работают на месте происшествия.

По предварительным данным, руководство компании заявило, что из-за взрыва ни один из сотрудников не пострадал.

Однако экстренные службы рекомендуют всем, кто живет в радиусе нескольких километров, найти укрытие.

 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы