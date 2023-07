В Луизиане произошел мощный взрыв на химическом заводе – видео

В американском штате Луизиана в городе Плакмайн случился мощный взрыв и пожар на химическом заводе. Об этом сообщил телеканал WAFB.



Экстренные службы работают на месте происшествия.



По предварительным данным, руководство компании заявило, что из-за взрыва ни один из сотрудников не пострадал.



Однако экстренные службы рекомендуют всем, кто живет в радиусе нескольких километров, найти укрытие.





Multiple explosions and ongoing fires at the Dow Chemical Plant in Plaquemine, Louisiana.pic.twitter.com/wxCmLgrMkg