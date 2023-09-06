



В Луганской области взорвали дом главного таможенника "ЛНР": двое раненых

В Луганской области во время взрыва в собственном доме пострадал назначенный Россией "глава" таможенного комитета так называемой "ЛНР" Юрий Афанасьевский. Об этом сообщила "Украинская правда" со ссылкой на источники в Службе безопасности Украины.



По данным издания, в результате взрыва таможенник получил множественные осколочные ранения головы, шеи, живота. Его госпитализировали в тяжелом состоянии. Также с травмами госпитализировали его сына.



В Следственном комитете РФ заявили о задержании подозреваемой в покушении на таможенника. По версии ведомства, задержанная женщина передала Афанасьевскому мобильный телефон, который взорвался после активации. В СК РФ отметили, что она уже призналась в покушении.



По информации издания, Юрий Афанасьевский занимался отмыванием денег, которые шли на финансирование вооруженных формирований так называемой "ЛНР", принимающих участие в войне против Украины. Чиновник находится под санкциями ЕС, Великобритании, Канады, Швейцарии и Японии.



В свою очередь, глава Луганской областной военной администрации Артем Лысогор заявил, что взрыв в доме Афанасьевского могли устроить российские спецслужбы, которым "главный таможенник ЛНР" уже был не нужен.