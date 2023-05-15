



В Луганске подорвали врио "министра МВД ЛНР"

В понедельник, 15 мая, в центре Луганска прогремел взрыв. Очевидцы сообщили, что взрывное устройство сработало в помещении салона красоты "Барбершоп". Сообщается о четырех пострадавших.



Позже в российских СМИ появилась информация, что в результате взрыва ранен так называемый исполняющий обязанности "министра МВД ЛНР" Игорь Корнет.



Пока официальной информации о тяжести ранения террориста нет, однако российские ресурсы пишут, что он находится в реанимации в тяжелом состоянии в Луганской областной клинической больнице.



