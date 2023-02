В Лос-Анджелесе возле синагоги стреляли в еврея

Инцидент произошел в среду около 10 часов утра возле синагоги в преимущественно ортодоксальном еврейском районе Пико-Робертсон в Лос-Анджелесе. Пострадавшего доставили в больницу и отпустили в тот же день.



Подозреваемый, мужчина азиатского происхождения, все еще находится на свободе. Представитель полицейского управления Лос-Анджелеса сообщил, что жертва шла к своей машине, когда подозреваемый, управлявший транспортным средством, подошел к нему и произвел два выстрела.



Неизвестно, расследует ли департамент инцидент как преступление на почве ненависти.



Антидиффамационная лига выступила с заявлением, осуждающим нападение.



A statement from ADL Los Angeles on the shooting in Pico-Robertson today. Read more here: https://t.co/CNC0R8aIC2 pic.twitter.com/m0nSknLO8t