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В Лос-Анджелесе возле синагоги стреляли в еврея
16.02.2023 11:52 Наталья Богинская

В Лос-Анджелесе возле синагоги стреляли в еврея

Инцидент произошел в среду  около 10 часов утра возле синагоги  в преимущественно ортодоксальном еврейском районе Пико-Робертсон в Лос-Анджелесе. Пострадавшего доставили в больницу и отпустили в тот же день.

Подозреваемый, мужчина азиатского происхождения, все еще находится на свободе. Представитель полицейского управления Лос-Анджелеса сообщил, что жертва шла к своей машине, когда подозреваемый, управлявший транспортным средством, подошел к нему и произвел два выстрела.

Неизвестно, расследует ли департамент инцидент как преступление на почве ненависти.

Антидиффамационная лига выступила с заявлением, осуждающим нападение.
 

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