В Лос-Анджелесе самолет столкнулся с автобусом в аэропорту

Коммерческий самолет American Airlines в пятницу, 10 февраля, столкнулся в аэропорту Лос-Анджелеса на взлетно-посадочной полосе с пассажирским автобусом.



По данным TMZ, в результате аварии, которая является уже третьей подобной за месяц, пострадали пять человек.



Уточняется, что пустой самолет катился от ворот ангара, когда врезался в переднюю часть в автобус, повредив окна транспортного средства. Четыре человека были доставлены в местную больницу. Им была оказали первую помощь.



American Airlines A321 collides with an airport shuttle bus on the taxiway at Los Angeles International Airport. The tug driver, bus driver and two passengers taken to hospital for treatment. https://t.co/h3XZ5H6vJG pic.twitter.com/D3k9TymSfF