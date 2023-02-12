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В Лос-Анджелесе самолет столкнулся с автобусом в аэропорту
12.02.2023 03:34 Алина Груднева

В Лос-Анджелесе самолет столкнулся с автобусом в аэропорту

Коммерческий самолет American Airlines в пятницу, 10 февраля, столкнулся в аэропорту Лос-Анджелеса на взлетно-посадочной полосе с пассажирским автобусом.

По данным TMZ, в результате аварии, которая является уже третьей подобной за месяц, пострадали пять человек.

Уточняется, что пустой самолет катился от ворот ангара, когда врезался в переднюю часть в автобус, повредив окна транспортного средства. Четыре человека были доставлены в местную больницу. Им была оказали первую помощь.
 

По предварительным данным, их травмы не угрожали жизни. Пятому пострадавшему оказали помощь на месте и отпустили. Власти расследуют причину столкновения.

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