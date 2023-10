В Лондоне провели многотысячный пропалестинский марш

В субботу, 21 октября, в Лондоне провели многотысячный марш в поддержку палестинцев.



По данным полиции, в пропалестинском мероприятии участвовали около 100 тысяч человек.



Демонстранты прошли маршем от Мраморной арки до правительственного квартала, держа в руках плакаты с надписью "Свободная Палестина".



Правоохранители подтвердили, что пропалестинский митинг не обошелся без беспорядков. Также были зафиксированы провокации.



Over 100,000 People are attending a Pro-Palestinian/Hamas Demonstration today in London. pic.twitter.com/uN7DCkVxhK