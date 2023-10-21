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В Лондоне провели многотысячный пропалестинский марш
21.10.2023 20:50 Алина Груднева

В Лондоне провели многотысячный пропалестинский марш

В субботу, 21 октября, в Лондоне провели многотысячный марш в поддержку палестинцев.

По данным полиции, в пропалестинском мероприятии участвовали около 100 тысяч человек.

Демонстранты прошли маршем от Мраморной арки до правительственного квартала, держа в руках плакаты с надписью "Свободная Палестина".

Правоохранители подтвердили, что пропалестинский митинг не обошелся без беспорядков. Также были зафиксированы провокации.
 

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