В Лондоне прорвало водопровод: затопило дома и улицы

В Лондоне произошло чрезвычайное происшествие: в результате прорыв двух водопроводов оказались затоплены дома и улицы.



Около 60 пожарных были вызваны на Белсайз-роуд в Камдене примерно в 02:50 по Гринвичу, когда дома были затоплены водой примерно на 50 см, сообщает ВВС.



Двадцать человек были спасены из подвальных квартир и трое взрослых и ребенок из домов.



Компания Thames Water принесла извинения за то, что несколько почтовых индексов остались без воды.





