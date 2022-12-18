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В Лондоне прорвало водопровод: затопило дома и улицы
18.12.2022 04:45 Ольга Белозерова

В Лондоне прорвало водопровод: затопило дома и улицы

В Лондоне произошло чрезвычайное происшествие: в результате прорыв двух водопроводов оказались затоплены дома и улицы. 

Около 60 пожарных были вызваны на Белсайз-роуд в Камдене примерно в 02:50 по Гринвичу, когда дома были затоплены водой примерно на 50 см, сообщает ВВС.

Двадцать человек были спасены из подвальных квартир и трое взрослых и ребенок из домов.

Компания Thames Water принесла извинения за то, что несколько почтовых индексов остались без воды.

 

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