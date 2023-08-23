



В Лондоне приговорен экс-офицер полиции по делу об изнасилованиях

В Великобритании приговорили к 16 годам тюремного заключения 44-летнего экс-офицера лондонской полиции Адама Прована, которого обвиняют в массовых случаях изнасилования.



Его признали виновным по восьми пунктам обвинения в изнасилованиях, совершенных во время работы в полиции. Его жертва Лорен Тейлор, которой на момент первого нападения в 2010 году было всего 16 лет, прошла через все круги ада, чтобы добиться справедливости.



Жалобу на него она подала лишь в 2016-м году. Годами его преступления замалчивались. По словам Тейлор, в первый раз он надругался над ней в лесу, куда заманил под предлогом сходить в кино. Еще один унизительный случай произошел на детской площадке.



По словам прокурора Энтони Метцера, за мужчиной тянется "длинный след обвинений", начиная еще с 90-х годов. В его телефоне нашли 751 женский контакт, что свидетельствует о его одержимости представительницами слабого пола. При чем, он прикрывался своей работой, чтобы завоевать доверие молодых женщин.



Ранее его уже заключали за это в тюрьму, однако в 2022 году насильнику удалось успешно обжаловать приговор. В этом году началось повторное судебное разбирательство, в ходе которых рассматривались шесть новых случаев изнасилования в отношении еще одной жертвы. Женщина призналась, что жила в постоянном страхе того, что Прован ее убьет.