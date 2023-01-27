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В Лондоне мужчину раздавило выдвижным писсуаром
27.01.2023 20:32 Ольга Белозерова

В Лондоне мужчину раздавило выдвижным писсуаром

В пятницу в Лондоне выдвижной общественный писсуар насмерть раздавил мужчину.

Пожарные использовали лебедку, чтобы освободить мужчину после того, как он оказался в ловушке под гидравлическим писсуаром в Кембриджском цирке, сообщает ABC News.

По данным полиции, мужчина получил травмы, когда его раздавил телескопический писсуар. Несмотря на усилия медиков, мужчина скончался. 

Выдвижные туалеты хранятся под землей и ночью выносятся на улицу для использования людьми.
 

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