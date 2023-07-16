



В Лондоне идентифицировали личность Джека-потрошителя

Правправнучка лондонского полицейского Сара Бакс Хортон смогла установить личность Джека-потрошителя – маньяка, который стоял за убийствами проституток и нищих в конце XIX века. Благодаря старым медицинским записям женщина выяснила, что убийцей был страдающий алкоголизмом и эпилепсией Хайам Хайамс. Об этом пишет пишет The Telegraph.



Родственник Хортон участвовал в первоначальном расследовании дела Джека-потрошителя. Женщина, как отмечается, нашла “убедительные доказательства” в его медицинских документах, которые совпадают с описаниями мужчины, которого видели с женщинами-жертвами незадолго до того, как они были зарезаны в 1888 году в Лондоне.



“Впервые в истории Джека-потрошителя можно идентифицировать как Хайама Хайамса по отличительным физическим характеристикам”, – сказала Хортон.



Так, видевшие маньяка люди указывали, что у него одна рука не сгибалась, походка была неровной, а колени – согнутыми. Похожая травма руки и особенности походки были задокументированы у Хайамса, когда ему было 35 лет. Его медицинские записи из различных лазаретов и приютов показывают, что ухудшение его здоровья совпало с периодом убийств Джека-потрошителя. По словам Хортон, мужчина был особенно жесток после тяжелых эпилептических припадков и это, по ее мнению, объясняет периодичность нападений.



По данным газеты, убийства прекратились в конце 1888 года, примерно в то время, когда Хайамс был задержан полицией как “странствующий сумасшедший”. Затем его поместили в сумасшедший дом на севере Лондона, где он жил до своей смерти в 1913 году.



“Хайамс был в списке примерно из 100 подозреваемых, но его исключили оттуда из-за неправильной идентификации”, – уточнила Хортон.