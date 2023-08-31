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В Лоде задержали четырех преступников, направлявшихся на место убийства
31.08.2023 17:45 Наталья Богинская

В Лоде задержали четырех преступников, направлявшихся на место убийства

Полиция Лода арестовала четырех членов преступного клана, направлявшихся на убийство, с заряженным оружием, защитным снаряжением и средствами воздушного наблюдения. 

В ходе операции полиция конфисковала автоматы Калашникова и М16 и пистолеты, полные патронов. Кроме того, были обнаружены два дрона и 11 аккумуляторов, маски, перчатки и наркотики. Также конфискованы два транспортных средства.

Глава Центрального округа Ави Битон поблагодарил полицию, заявив, что “они предотвратили убийство и спасли жизни”.

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