



В Лоде задержали четырех преступников, направлявшихся на место убийства

Полиция Лода арестовала четырех членов преступного клана, направлявшихся на убийство, с заряженным оружием, защитным снаряжением и средствами воздушного наблюдения.



В ходе операции полиция конфисковала автоматы Калашникова и М16 и пистолеты, полные патронов. Кроме того, были обнаружены два дрона и 11 аккумуляторов, маски, перчатки и наркотики. Также конфискованы два транспортных средства.



Глава Центрального округа Ави Битон поблагодарил полицию, заявив, что “они предотвратили убийство и спасли жизни”.