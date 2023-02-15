



В Лоде - второе убийство за несколько часов

Вечером, 15 февраля, в Лоде совершено второе по счету убийство за несколько часов.



Как стало известно, во время драки застрелен 30-летний житель.



Прибывшие на место происшествия были вынуждены объявить о его смерти на месте.



"Когда мы приехали, пострадавший лежал на тротуаре без сознания, пульса и дыхания. Проведя проверку, мы были вынуждены констатировать его смерть", - отметили в MDA.



На место происшествия прибыла полиция. По факту убийства начато расследование. Что примечательно, незадолго до этого в другом инциденте. В центре города взорвался автомобиль, в результате чего погиб один человек.





