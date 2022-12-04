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В Лоде расстреляна машина, 30-летний - в критическом состоянии
04.12.2022 08:42 Аркадий Бочаровский

В Лоде расстреляна машина, 30-летний - в критическом состоянии

Покушение на убийство: 30-летний житель Лода был тяжело ранен в результате стрельбы в городе. Медицинские работники эвакуировали его в больницу "Шамир-Асаф Харофех". Полиция ведет поиски, чтобы установить местонахождение виновных в стрельбе. Полиция изучает данные о жертве и проводит расследование.

Медики скорой помощи рассказали: "Раненый снаходился в машине без сознания и страдал от огнестрельных ранений. Мы оказали ему медицинскую помощь, включающую перевязки, анестезию и искусственное дыхание, и эвакуировали его в реанимационной машине MDA в больницу в тяжелом состоянии".

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