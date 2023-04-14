



В Лоде на выходе из мечети расстрелян мужчина

Хамза Абу Ганем, 25-летний мужчина, был застрелен сегодня утром у входа в свой дом в Лоде, спустя несколько часов после того, как в городе были ранены в результате стрельбы семь человек. Среди раненных - 8-летний мальчик, состояние которого описывается как тяжелое.



Молодой человек, который был эвакуирован командой MADA в больницу Асаф Ха Рофе в Црифине скончался от полученных ран спустя некоторое время. Предварительное расследование показало, что он молился в мечети в Лоде - после того, как он вышел из нее и вернулся к себе домой, его застрелили.



Полиция начала расследование убийства и поиск подозреваемых. Однако, по предварительным оценкам, нет никакой связи между стрельбой прошлой ночью и той, что произошла сегодня утром.