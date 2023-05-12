



В Лоде арестован подозреваемый в причинении ущерба 18-ти автомобилям

В Лоде полиция задержала подозреваемого в причастности к причинению ущерба 18-ти автомобилям.



Сообщение о нанесении повреждений машинам правоохранители получили этой ночью.



Уточняется, что неизвестные пробили колеса. По версии следствия, порча имущества была совершена в рамках разборок между соседями.



В результате, был задержан житель Лода в возрасте около 20 лет. После допроса его отпустили под домашний арест. Расследование продолжается.

