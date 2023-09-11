В Ливии из-за “беспрецедентного” наводнения погибли более 2000 человек – видео
В результате сильного наводнения, пронесшегося по восточной части страны, в Ливии погибло более 2000 человек. Об этом в понедельник, 11 сентября, сообщил глава восточного правительства Ливии Усама Хамад, передает Ливийское информационное агентство LANA.
“Жилые кварталы исчезли после того, как потоки унесли их в море вместе с тысячами их жителей. Усама Хамад заявил, что ситуация в Ливии является катастрофической и беспрецедентной”, – сообщает издание.
На кадрах, опубликованных в социальных сетях, видны затопленные автомобили, разрушенные здания и потоки воды, текущие по улицам.
Хамад призвал медицинский персонал и фельдшеров отправиться в сильно пострадавший город Дерна на востоке Ливии для оказания скорой помощи пострадавшим. По данным Reuters, в городе Дерна погибло от 150 до 250 человек.
Этот ливень является результатом остатков очень сильного циклона, которую национальные метеорологические службы Юго-Восточной Европы назвали Штормом Даниэль. На прошлой неделе шторм вызвал катастрофическое наводнение в Греции, а затем переместился через Средиземное море. Остатки шторма затронули северную Ливию и медленно направляются на восток, в сторону северного Египта.
The city of Derna in eastern Libya has been declared a disaster zone after Medicane Daniel caused catastrophic flash flooding across the area overnight. Many residential buildings have been destroyed along the riverbanks. I fear we might be facing a mass casualty event. pic.twitter.com/QoVp8vzjpp— Nahel Belgherze (@WxNB_) September 11, 2023
شاهد | مشاهد مروعة من شارع وسع بالك وسط #درنة بعد جرفه من قبل السيول#ليبيا #انقذوا_درنة #انقذوا_الشرق_الليبي pic.twitter.com/plKMBxKhpD— درنة زووم Derna Zoom (@dernazoom) September 11, 2023
Aftermath of Storm Daniel on the road into #Derna. #Libya #ليبيا pic.twitter.com/BowLu4hT8C— Alwasat Libya (@alwasatengnews) September 11, 2023
#BREAKING #Lybia #Derna Apocalyptic footage of Derna at this moment. pic.twitter.com/en2exhSivS— The National Independent (@NationalIndNews) September 11, 2023