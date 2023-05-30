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В Ливане сообщили об освобождении похищенного гражданина Саудии
30.05.2023 15:55 Алина Груднева

В Ливане сообщили об освобождении похищенного гражданина Саудии

Ливанской армии удалось освободить похищенного в Бейруте гражданина Саудовской Аравии.

"Патрулю армейской разведки удалось освободить похищенного гражданина Саудовской Аравии Машари аль-Мутаири в ходе спецоперации на границе с Сирией", — сказано в сообщении.

Уточняется, что арестованы лица, причастные к похищению. Накануне высокопоставленный источник сообщил изданию AFP о том, гражданин Саудовской Аравии был похищен людьми, одетыми как сотрудники службы безопасности.

Мужчину затолкали в автомобиль возле ресторана на набережной Бейрута, где он обедал.

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