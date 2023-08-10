В Ливане перевернулся грузовик с оружием "Хизбаллы"
В Ливане недалеко от Бейрута перевернулся грузовик, который перевозил оружие террористической группировки "Хизбалла".
После аварии в этом районе начались столкновения.
По данным местных СМИ, в результате этого погибли как минимум два человека. По словам террористов, вооруженные люди попытались взять транспортное средство под свой контроль.
"Они начали бросать камни, а затем открыли стрельбу. В результате один из охранников был убит, после чего завязалась перестрелка", - сказано в заявлении террористов.
Уточняется, что на место происшествия была стянута ливанская армия. Беспорядки продолжаются.
عناصر من الجيش اللبناني تعتدي على مراسل #الحدث محمود شكر أثناء البث المباشر وخلال تغطيته لحادث انقلاب شاحنة تابعة لـ #حزب_الله في منطقة الكحالة على طريق #بيروت #دمشق#لبنان pic.twitter.com/kQ32df0cM0— ا لـحـدث (@AlHadath) August 9, 2023