



В Ливане перевернулся грузовик с оружием "Хизбаллы"

В Ливане недалеко от Бейрута перевернулся грузовик, который перевозил оружие террористической группировки "Хизбалла".



После аварии в этом районе начались столкновения.



По данным местных СМИ, в результате этого погибли как минимум два человека. По словам террористов, вооруженные люди попытались взять транспортное средство под свой контроль.



"Они начали бросать камни, а затем открыли стрельбу. В результате один из охранников был убит, после чего завязалась перестрелка", - сказано в заявлении террористов.



Уточняется, что на место происшествия была стянута ливанская армия. Беспорядки продолжаются.

