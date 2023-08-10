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В Ливане перевернулся грузовик с оружием "Хизбаллы"
10.08.2023 02:30 Алина Груднева

В Ливане перевернулся грузовик с оружием "Хизбаллы"

В Ливане недалеко от Бейрута перевернулся грузовик, который перевозил оружие террористической группировки "Хизбалла".

После аварии в этом районе начались столкновения.

По данным местных СМИ, в результате этого погибли как минимум два человека. По словам террористов, вооруженные люди попытались взять транспортное средство под свой контроль.

"Они начали бросать камни, а затем открыли стрельбу. В результате один из охранников был убит, после чего завязалась перестрелка", - сказано в заявлении террористов.

Уточняется, что на место происшествия была стянута ливанская армия. Беспорядки продолжаются.

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